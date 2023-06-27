موعد تغيير كسوة الكعبة 2023.. كانت تصنع في مصر لمدة ألف عام

«راما.. لمار .. الستار»، كلها مرادفات لستار الكعبة المشرفة التي تتجه إليها أنظار المسلمين خلال موسم الحج المبارك، حيث يكون موعد تغيير كسوة الكعبة 2023 للمرة الثانية، فما تاريخ الكسوة الشريفة؟ وما مواصفاتها؟

موعد تغيير كسوة الكعبة 2023

تُغيّر رئاسة شؤون الحرمين الستار على الكعبة المشرفة مرتين سنويًا، وكان موعد تغيير كسوة الكعبة 2023 والذي تم صبيحة يوم عرفة التاسع من شهر ذي الحجة، والذي يوافق 27 يونيو الجاري.

ويسبق إجراء استبدال كسوة الكعبة رفع الستار نحو 3 أمتار عن الأرض قبل 3 أسابيع، استعدادًا لهذا الطقس الشريف، الذي يتابعه المسلمون حول العالم، نظرًا لمكانتها وإجلالها.

تاريخ كسوة الكعبة

لم يذكر تحديدًا قصة بناء الكعبة على يد سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل، وما إذا كان يوضع عليها ستار أم لا، وتباينت الأقاويل حول من هو أول كسا الكعبة، لكن الثابت والمعروف أنه عندما بعث محمد صلي عليه وسلم كان هناك ستار على الكعبة.

كما أن سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم بعد أن خطب خطبة الوداع كسا الكعبة بالثياب اليمانية، فاتبع المسلمون والخلفاء نهج الرسول في تغيير كسوة الكعبة كل عام، بينما وصل الأمر لاستبدالها مرتين سنويًا.

أين تصنع كسوة الكعبة المشرفة؟

نال كثير من الأمم بركة تصنيع كسوة الكعبة ونقلها إلى مكة، واستطاعت مصر على مدار نحو ألف عام، منذ بداية عهد الفاطميين واستمرت حتى ستينيات القرن الماضي.

وفي عام 1346 هجريا الموافق 1927 ميلاديا، قرر الملك عبد العزيز آل سعود بإنشاء مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة في أم القرى.

وحرص على أن يجمع أمهر الحرفيين والفنانين السعوديين لإنتاج الكسوة، ثم انتقل إلى حي أم الجود في مكة المكرمة عام 1392/1972.

كسوة الكعبة عبارة عن قماش مصنوع من الحرير، يحتوي على 52 قطعة من المذهبات تزين الأدعية والآيات القرآنية وحزام الكسوة، ويتم إضاءة الكسوة بـ 12 قنديلا.

وتُكتب سورة الإخلاص على أركان الكسوة الأربعة، ويتم صناعتها بـ670 كيلوجراما من أجود أنواع الحرير في العالم.

وتُصبغ كسوة الكعبة باللون الأسود، وتكتب الآيات القرآنية وكلمات التوحيد والتبجيل والأدعية بخط الثلث على الكسوة، ويتم تطريزها بمائة كيلوجرام من الفضة و120 كيلوجراما من الخيوط، المطلية بماء الذهب.

ويبلغ ارتفاع كسوة الكعبة 14 مترا، وعلى الكسوة حزام بطول 64 مترا وعرض 95 سنتيمترا.