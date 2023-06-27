حجاج بيت الله.. لؤلؤ منثور ودعاء مقبول (ملف خاص)

بقلوب بيضاء لا تضاهيها إلا أثوابهم الناصعة، توافد مئات الآلاف من الحجاج على صعيد «عرفات»، اليوم، مكبرين ومبتهلين، يلبون نداء أبيهم إبراهيم ويستجيبون للأمر الإلهى: «وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيق»، يقبلون من كل بقاع الأرض، لا يبغون إلا الرضا والغفران.

2 مليون حاج رفعوا أكفهم بالضراعة والدعاء على صعيد «عرفات»، فيما تعلقت بمشهدهم ملايين القلوب حول العالم وهى تتابعهم عبر الشاشات وتجتهد فى العبادة والدعاء، أملاً فى أن يصيبها خيرُ هذا اليوم المشهود، الذى يباهى فيه الله -عز وجل- ملائكته بما يصنع أهل عرفة، وقد أتوه شعثاً غبراً لا يبغون إلا رحمته ووجهه الكريم فيسعدون برضاه فى الدنيا والآخرة.

وبعد الوقوف بعرفة وأداء الركن الأعظم، يتوجه غدا ضيوف الرحمن فى «يوم النحر» أول أيام عيد الأضحى إلى مشعر منى لرمى جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات متعاقبات ويستكملون باقى المناسك من ذبح الهدى وحلق شعر رؤوسهم ثم يتوجهون بعدها إلى بيت الله الحرام مهللين ومكبرين، ليطوفوا طواف الإفاضة ومتابعة مناسك الحج.