فتيات الكشافة يسهمن في تصعيد الحجاج المرضى بمستشفى الملك فيصل إلى عرفات

أسهمت فتيات الكشافة السعودية المُساندات للأطقم الصحية في مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة، في عملية تصعيد المرضى المنومين بالمستشفى إلى مشعر عرفات، في إطار خطة وزارة الصحة لتمكينهم من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام، وتحقيق أمنيتهم بأداء الفريضة، بصحبة فريق طبي متخصص، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

وعبر عدد من فتيات الكشافة المشاركات في عملية التصعيد عن سعادتهن وهن يسهمن في إدخال السرور والفرح إلى قلوب المرضى المنومين بالوقوف في مشعر عرفات لتمكينهم من أداء الشعيرة.