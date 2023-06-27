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فتيات الكشافة يسهمن في تصعيد الحجاج المرضى بمستشفى الملك فيصل إلى عرفات

كتب:

محمد علي حسن
06:16 م | الثلاثاء 27 يونيو 2023
الحجاج على مشعر عرفات

الحجاج على مشعر عرفات

أسهمت فتيات الكشافة السعودية المُساندات للأطقم الصحية في مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة، في عملية تصعيد المرضى المنومين بالمستشفى إلى مشعر عرفات، في إطار خطة وزارة الصحة لتمكينهم من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام، وتحقيق أمنيتهم بأداء الفريضة، بصحبة فريق طبي متخصص، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

وعبر عدد من فتيات الكشافة المشاركات في عملية التصعيد عن سعادتهن وهن يسهمن في إدخال السرور والفرح إلى قلوب المرضى المنومين بالوقوف في مشعر عرفات لتمكينهم من أداء الشعيرة.

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