ارتفاع عدد المصابين بالإجهاد الحراري بين الحجاج في عرفات إلى 147 حالة

أوضحت وزارة الصحة السعودية، أنه جرى تسجيل نحو 147 حالة إصابة بإجهاد حراري وضربات شمس بين حجاج بيت الله الحرام.‏

وواصلت «الصحة السعودية» تحذير جميع الحجاج بضرورة الحرص على شرب المياه والسوائل بكميات كبيرة، واستخدام المظلة، وتجنب إرهاق الجسد، وقت نفرتهم من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة.

وكانت وزارة الصحة السعودية، صعدت عددًا من الحجاج المرضى المنومين في المستشفيات بمحافظة جدة، لتنويمهم في مستشفى جبل الرحمة، لاستكمال علاجهم، وتمكينهم من أداء مناسك الحج.

وفي سياق متصل، أشاد عدد من علماء اليمن بجهود برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ودوره في تعميق روابط الأخوة الإسلامية عبر استضافة آلاف الأشخاص سنويًا، لأداء مناسك الحج والعمرة من جميع أنحاء العالم، معبرين عن سعادتهم بالوصول إلى الأراضي المقدسة، وسط تسهيلات عالية في الإجراءات، ووفق منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها الوزارة للضيوف كي يؤدوا مناسك الحج بكل يسر وسهولة.