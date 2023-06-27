حملات تفتيشية على مجازر المنيا للتأكد من جاهزيتها لذبح الأضاحي مجانا

جدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، توجيهاته للوحدات المحلية بالمرور على جميع مجازر المحافظة، البالغ عددها 38 مجزرا حكوميا، لمراجعة أعمال النظافة وصلاحية أدوات الذبح، مناشدا المواطنين الالتزام بالذبح داخل المجازر والتي تقدم خدماتها بالمجان، وعدم ذبح الأضاحي في المنازل أو الشوارع أو الطرقات، تجنبا للمساءلة القانونية، وذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين، وحماية البيئة من التلوث بمخلفات الذبح.

تجهيز المجازر استعدادا للعيد

من جانبه، تفقد اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، مجازر الزاوية، وتلة، وصفط الخمار، وبني محمد سلطان، للتأكيد على جاهزية المكان وانتظام العمل خلال فترة العيد وتوافر الجزارين ومساعديهم بالمكان، وبإشراف الطب البيطري الكامل عليها.

وفي مركز ملوي قام اللواء أحمد السايس، رئيس المدينة، بمتابعة أعمال النظافة والتجهيزات التي تقوم بها المجازر وعددها 10 مجازر على مستوى المركز.

استعدادات لاستقبال الأضاحي

كما تفقد هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي، مجزري منبال، ومطاي البلد، والتأكد من الاستعدادات الخاصة لاستقبال الأضاحي، في الوقت الذي أكدت فيه إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بالمنيا القيام بحملات تطهير وتعقيم مجازر مدن ومراكز المحافظة والتي تستمر طوال أيام عيد الأضحى بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والوحدات المحلية.