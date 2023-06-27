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وقت صلاة عيد الأضحى في المنيا.. بعد شروق الشمس بـ25 دقيقة

كتب:

إسلام فهمي
05:10 م | الثلاثاء 27 يونيو 2023
وقت صلاة عيد الأضحى بالمنيا

وقت صلاة عيد الأضحى بالمنيا

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وقت صلاة العيد الأضحى في المنيا، حيث سيرفع المؤذن صلاة العيد في المنيا الساعة 6:28 دقيقة صباحا، أي بعد شروق شمس الأربعاء بـ25 دقيقة.

وقت صلاة العيد الأضحى في المنيا

وقال الشيخ حسانين عبد الحكم، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، إن وقت صلاة العيد الأضحى في المنيا يكون بعد شروق شمس يوم 28 من شهر يونيو الجاري، بمقدار الرمح، أي مدة 25 دقيقة، حينما تكون الشمس سطعت بمقدار رمح أو رمحين، وهو موعد صلاة الشروق أو الضحى في الأيام العادية، منوها أن صلاة عيد الأضحى ستقام داخل الساحات والمساجد الجامعة التي يؤدى بها صلاة الجمعة.

موعد صلاة العيد الأضحى في المنيا

وبعد تحديد وقت صلاة العيد الأضحى في المنيا تبدأ عملية ذبح الأضاحي عقب الانتهاء من صلاة العيد مباشرة، وتستمر عملية ذبح أضاحي حتى عصر رابع أيام العيد.

وأكد وكيل أوقاف المنيا أن لحوم الأضاحي توزع على الفقراء والمحتاجين والأهل والأصدقاء، بمقدار ثلث لأهل المنزل، وثلث للأصدقاء والأقارب، والثلث الأخير للفقراء والمحتاجين، مؤكدا أن عيد الأضحى المبارك يوم عظيم يجب فيه زيارة الأهل والأصدقاء والأقارب وصلة الأرحام والتقرب إلى الله بالطاعات والعبادات، كما أن الدعاء مستحب في يوم العيد.

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بقلم إسلام فهمي