«مياه المنيا» تعلن أسماء المقبولين لشغل وظيفة كيميائي معمل بالشركة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أسماء المقبولين من المتقدمين لشغل وظيفة كيميائي معمل بالشركة في التخصصات الآتية «كيمياء خاصة والبرامج المزدوجة - كيمياء وحيوان - كيمياء ونبات - كيمياء وميكرو - كيمياء وجيولوجيا - الكيمياء والكيمياء الحيوية - بيولوجي - ميكروبيولوجي» من خريجي إحدى كليات العلوم بالجامعات المصرية أو ما يعادلها وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2023 والذي تم التقديم له عن طريق الموقع الإليكتروني.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف كيميائي معمل

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا عبر المنشور الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف كيميائي معمل وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2023 وهي كالتالي:

- أن يكون مصري الجنسية.

- أن يكون المتقدم من أبناء محافظة المنيا ومراكزها ومثبت ببطاقة الرقم القومي.

- أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس علوم من إحدى الجامعات المصرية المعترف بها في التخصصات المطلوبة بتقدير جيد على الأقل.

- أن يكون عضو بنقابة العلميين.

- يقبل العمل في أي موقع من مواقع الشركة بالمحافظة.

- لا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما في تاريخ الإعلان.

- تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي منها.

- سيتم التعاقد مع المستوفيين والمجتازين للاختبارات على درجات وظيفية وفقا لسنوات الخبرة وشروط شغل الوظيفة المدرجة ببطاقة الوصف الوظيفي.

- اجتياز جميع الاختبارات التي تقررها الشركة.

- أن يجتاز المتقدم اختبار الكشف الطبي بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها الشركة.

- لا يتم النظر لأي طلب يقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد من قبل الشركة.

- سيتم الإعلان عن موعد ومكان الاختبارات للمتقدمين المستوفين للشروط على الصفحة الرسمية للشركة فقط.