خدمات مجانية تقدمها مبادرة «100 يوم صحة» في المنيا.. تعرف عليها

انطلقت في محافظة المنيا مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، "100 يوم صحة"، بحضور اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أمام الديوان العام للمحافظة بكورنيش النيل.

توفير خدمات الكشف الطبي

وتهدف هذه المبادرة التي تنظمها وزارة الصحة تحت شعار "معاك من أول يوم"، إلى توفير خدمات الكشف الطبي عن الأمراض المزمنة والعلاج المجاني للمواطنين، من خلال فرق طبية ثابتة ومتنقلة في جميع المراكز والقرى والأحياء، وتستمر لمدة 100 يوم، بدءًا من الأحد 25 يونيو الجاري.

أكد محافظ المنيا، التنسيق الكامل بين مبادرة 100 يوم صحة وكافة المبادرات الرئاسية الأخرى التي تستهدف تقديم الخدمات الصحية والعلاجية مجانًا للمواطنين والوصول بتلك الخدمات إلى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال إدارة الطب العلاجي والرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة وكافة الجهات المعنية.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تقديم التسهيلات للعيادات المتنقلة التي ستجوب قرى ونجوع المحافظة، وذلك لتذليل كافة العقبات التي تواجه وصول الخدمات الصحية إلى جميع فئات المجتمع في كافة ربوع المحافظة.

الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسانين، وكيل وزارة الصحة، أن المبادرة تقدم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة وزيادة الوزن والاعتلال الكلوي، إضافة إلى خدمات دعم صحة المرأة وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة.

كما تشمل المبادرة فحص السمع لدى الأطفال حديثي الولادة وفحص المقبلين على الزواج وكبار السن والأطفال المبتسرين، إضافة إلى فحص أمراض سوء التغذية، وسيتم تقديم خدمات المبادرة من خلال وحدات الرعاية الأولية والفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة.

كما ستخصص فرق عمل لإجراء مسح ميداني لرفع نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية وحصر المتخلفين عن التطعيم، من خلال تخصيص فرق متنقلة لتقديم كافة الخدمات الصحية والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستهدفين بالمبادرة.

ويهدف تنفيذ هذه المبادرة إلى تحسين الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الطبية المجانية لكافة شرائح المجتمع، خاصةً في المناطق النائية والمحرومة.