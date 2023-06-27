تحسين أحوال الأئمة المالية: 7250 جنيهاً للحاصلين على الليسانس و9659 للدكتوراه

عملت وزارة الأوقاف على تحسين الأحوال المالية والعملية للأئمة خلال العام المالى 2022-2023م بزيادة قدرها (400) جنيه شهرياً فى بدل صعود المنبر من 1-3-2023م، فضلاً عن العلاوة المقررة لجميع موظفى الدولة من 1-4-2023م.

كما تم تحسين الأحوال المالية لخطباء المكافأة على بند التحسين، وذلك فضلاً عن الزيادة التى تم إقرارها لهم وتطبق من 1-7-2023م، حيث وصل مرتب الأئمة على الدرجة الثالثة الحاصلين على الليسانس 7250 والأئمة على الدرجة الثالثة الحاصلين على الماجستير بلغ راتبهم 7650، أما الحاصلون على درجة الدكتوراه منهم يصل رواتبهم إلى 7950 بزيادة تصل نسبتها 461.1%، بينما بلغت رواتب الأئمة العاملين على الدرجة الثانية من الحاصلين على الليسانس 8959، والحاصلين على درجة الماجستير بلغت رواتبهم 9359، والحاصلين على درجة الدكتوراه وصلت رواتبهم 9659، أما العاملون على الدرجة الأولى من الأئمة الحاصلين على الليسانس فبلغت رواتبهم 9306، والأئمة الحاصلون على درجة الماجستير بلغت رواتبهم 9706، أما الحاصلون على الدكتوراه بلغت رواتبهم 10006 جنيهات.

كما بلغت مكافأة صعود المنبر لأعضاء اللجان العلمية وعمداء الكليات ووكلائها 1750 جنيهاً عن 5 خطب فى الشهر، أما الحاصل على درجة أستاذ جامعى فيحصل على 1500 جنيه، ومن هم على درجة أستاذ مساعد يحصلون على 1200 جنيه، والحاصلون على الدكتوراه يحصلون على 1100 جنيه، والحاصلون على درجة الماجستير يحصلون على مكافأة قدرها 1050 جنيهاً، أما الحاصلون على مؤهل عالٍ بلغت مكافأتهم 1000 جنيه، أما المحالون إلى المعاش فتبلغ مكافأتهم 650 جنيهاً.

وعلى مستوى التدريب، ففى إطار خطة وزارة الأوقاف فى التدريب والتثقيف المستمر، وتزويد الأئمة بالعلوم العصرية من داخل مصر وخارجها، نفذت وزارة الأوقاف 281 برنامجاً تدريبياً تأهيلياً ومتخصصاً، لأكثر من 28037 إماماً وواعظة وإدارياً، حيث نفذت مجموعة من الدورات الدولية منها دورة كبار علماء الهند فى الفترة من 16 يوليو 2022م حتى 26 يوليو 2022م، لعدد 18 من عمداء كليات جامعة الثقافة السنية، وأساتذة جامعاتها، ورؤساء مؤسساتها الدينية والثقافية بدولة الهند، كما نفذت دورة اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامى الثانية بعنوان: «التعايش السلمى والسلام المجتمعى»، فى الفترة من 24-9-2022م حتى 4-10-2022م، لعدد 26 إعلامياً يمثلون 15 دولة، هى: (السودان - تونس - الجزائر - اليمن - سلطنة عمان - الأردن - فلسطين - جامبيا - موريتانيا - أوغندا - السنغال - بنين - النيجر - باكستان - ماليزيا)، إضافة إلى عدد من الإذاعيين بجمهورية مصر العربية.

كما نفذت دورة أئمة ووكلاء الأوقاف بوزارة الشئون الدينية والأوقاف بدولة الجزائر لعدد (19) إماماً، فى الفترة من 8-12-2022م حتى 26-12-2022م، ودورة أئمة تنزانيا، فى الفترة من 2-2-2023م حتى 11-2-2023م، لعدد (9) أئمة من دولة تنزانيا و(9) أئمة من جمهورية مصر العربية، ودورة اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامى الثالثة، فى الفترة من 9-3-2023م حتى 18-3-2023م لعدد (14) من دول (السودان - الجزائر - ليبيا - الصومال - السعودية - جزر القمر - اليمن - تشاد - عمان - أوغندا - النيجر)، و(8) من جمهورية مصر العربية.

أما الدورات الداخلية، فقد تم تخريج الدفعة الخامسة من الأئمة والواعظات نظام الدورة المتكاملة بأكاديمية الأوقاف الدولية، وعددهم 79 إماماً وواعظة، كما تم عقد الدورة المتكاملة الدفعة السادسة من الأئمة والواعظات بأكاديمية الأوقاف الدولية، وعددهم 86 إماماً وواعظة، فى الفترة من 9-1-2023م حتى 30-6-2023م، كما تم عقد أربع دورات متخصصة فى الدراسات الاستراتيجية وتحديات الأمن القومى لعدد 319 إماماً وواعظة بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

32 دورة تدريبية لـ441 متدرباً في مجال الحاسب الآلى ليصل إجمالى الحاصلين على شهادة (ICDL) 1312 إماماً وواعظة وإدارياً

وعقدت وزارة الأوقاف 32 دورة لـ441 متدرباً فى مجال الحاسب الآلى، ليصل إجمالى الحاصلين على شهادة (ICDL) من أكاديمية الأوقاف الدولية 1312 إماماً وواعظة وإدارياً، كما تم عقد 5 دورات متقدمة لعدد 330 إماماً، بأكاديمية الأوقاف الدولية، ودورة تنمية المهارات لمعلمى التربية الدينية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لعدد 116 معلماً، و20 دورة متخصصة للأئمة والإداريين بمركز التدريب الرئيسى بمسجد النور بالعباسية لعدد 1182 إماماً، كما تم عقد 49 دورة عن بُعد (أون لاين) لعدد 2037 إماماً، و56 دورة فى فقه الصيام للأئمة بالمديريات الإقليمية لعدد 4517 إماماً، وعقد 43 دورة فى التوعية السكانية وتنظيم النسل لعدد (2220) إماماً، كما نفذت 17 دورة بالتعاون مع الجامعات المصرية لعدد 850 إماماً، ونظمت 18 معسكراً تثقيفياً للأئمة والواعظات والطلبة الوافدين لعدد (667) إماماً وواعظة وطالباً وافداً بمعسكر أبى بكر الصديق بالإسكندرية، إضافة إلى 29 دورة فى فن الخطابة وضوابط الخطبة الدينية لعدد 14536 إماماً بالمديريات الإقليمية، كما عقدت دورة فقه الحج للأئمة والواعظات المرافقين لبعثة الحج 1444هــ لعدد 20 إماماً وواعظة.