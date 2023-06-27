حكيم يطرح أغنية «حبايبنا» عبر قناته على «يوتيوب».. (فيديو)

أعلن الفنان حكيم عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، طرح أغنيته الجديدة «حبايبنا» على «يوتيوب».

ونشر حكيم الأغنية وعلّق عليها قائلا: «يلا بينا نعيش الفرحة مع الحبابيب والقرايب فاتو كتير أوي اللي غايب في ليلتنا دي ليلتنا.. اسمعوا حبايبنا على يوتيوب».

حفل حكيم في عيد الأضحى

ومن المقرر أن يُحيي حكيم في ثاني أيام العيد حفلًا غنائيًا في الساحل الشمالي، ويقدّم من خلالة عددًا من الأغاني الجديدة منها أغنية مدلعة، كلمات الراحل أيمن الطويل، وألحان علاء غنيم، وتوزيع طارق مدكور، وتعد أولى أغنيات ألبومه الجديد الذي يحمل اسم الكبير، ويضم 10 أغنيات متنوعة تطرح بطريقة السنجل تباعا مدار شهور الصيف.