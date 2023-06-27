ألمانيا: معدل غير مسبوق للمهاجرين يصل إلى 1.46 مليون شخص

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، اليوم الثلاثاء، أن تعداد المهاجرين إلى ألمانيا، ارتفع بمعدل غير مسبوق، إذ بلغ تعدادهم العام الماضي 1.46 مليون شخص، وهو أعلى مستوى يجري تسجيله منذ بدء الإحصاء عام 1950.

وعزا المكتب ذلك بشكل رئيسي إلى اللاجئين القادمين من أوكرانيا، وسجل المكتب هجرة وافدة إلى ألمانيا العام الماضي، بلغت نحو 2.67 مليون شخص، مقابل نحو 1.32 مليون شخص عام 2021، وفي المقابل غادر في ذات الفترة 1.2 مليون شخص البلاد مقابل 994 ألف شخص عام 2021.

ونزح نحو 1.1 مليون شخص إلى ألمانيا من أوكرانيا العام الماضي، وغادر منها 138 ألف أوكراني.

وبحسب الإحصائيات، كانت هناك أيضا زيادات كبيرة في تعداد اللاجئين من سوريا، إذ جاء منها 68 ألف شخص، بينما سجل تعداد المهاجرين من أفغانستان 55 ألف شخص، وتركيا 49 ألف شخص، وتدفقت الهجرة من الاتحاد الأوروبي بشكل معتدل، وانحدر أغلب الوافدين منها من رومانيا وبولندا وبلغاريا.

سجل تعداد الألمان المغادرين إلى سويسرا 20 ألف مهاجر، والنمسا 12 ألف مهاجر، والولايات المتحدة 10 آلاف مهاجر.