هذا الصباح يبرز ملف الوطن.. ضيوف مصر ليسوا لاجئين والحوار الوطني يناقش تحديات المجتمع

عرض برنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، المُذاع على قناة extra news، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بملف اللاجئين على أرض مصر، بعنوانين هما «ادخلوها آمنين.. 9 ملايين ضيف على أرض مصر»، و«أبناء الجاليات.. ضيوف وليسوا لاجئين»، وملف آخر عن الحوار الوطني، بعنوان «الحوار الوطني.. الزيادة السكانية أكبر التحديات».

ضيوف مصر من الدول الأخرى

وقالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، إنّ كل ضيوف مصر من الدول الأخرى سواء سوريين أو سودانيين أو أوكرانيين وغيرهم ينعمون بالحياة الكاملة وكل الحقوق على الأرض، مشيرًا إلى أنّ ليبيا والسودان بالنسبة لمصر ليسوا دولا أخرى بل امتداد، متابعة أنّ المجتمع المصري معروف بكونه أهل كرم ولا ندخل أي بيت إلا ويجب تقديم حق الضيافة بغض النظر عن ظروف هذا البيت وإمكانياته.

ملف الحوار الوطني

وبالنسبة لملف الحوار الوطني، أضافت «البرديني»، خلال حوارها لبرنامج «هذا الصباح»، أنّ الحكومة وكل أجهزة الدولة معنية جدا بأصداء الحوار الوطني، مشيرة إلى أنّ المحور المجتمعي الأكثر تداولا وحديثا داخل كل البيوت كونه يشمل ملفات التعليم والزيادة السكانية وتماسك الأسرة وقوانين الوصاية وغيرهم، متابعة: «نشهد جلسة استثنائية غدا، رغم توقف جلسات الحوار الوطني هذا الأسبوع من أجل مناقشة مشروع القانون الذي وجّه به الرئيس عبدالفتاح السيسي المتعلق بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب».