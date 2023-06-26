وسائل إعلام: سماع دوي صافرات الإنذار جنوب أوكرانيا

دوت صافرات الإنذار، فجر اليوم الاثنين، للتحذير من غارات جوية في منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا، وفقا لما ذكره وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي الساعات الأولى من اليوم الاثنين، دوت صافرات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في عدة مناطق أوكرانية، بينها العاصمة «كييف» ومناطق أخرى: «دنيبروبتروفسك - تشيركاسي - تشيرنيهيف»، والأجزاء الخاضعة لسيطرة أوكرانيا في زابوريجيا، فيما دوت انفجارات في منطقة كييف.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأوكرانية، حالة تأهب للغارة الجوية في منطقة دنيبروبتروفسك في أوكرانيا والجزء الخاضع لسيطرة «كييف» من زابوريجيا.

قصف أوكراني على دونيتسك 19 مرة خلال يوم

وكانت القوات الأوكرانية، قصفت أراضي مقاطعة دونيتسك، 19 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية، باستخدام 107 طلقات ذخيرة من عيارات 120 و152 و155 ملم، ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 5 آخرين.

وفي سياق آخر، أوصت السلطات الروسية، بمنح الإعلاميين والعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات وشركات الاتصالات يوم إجازة، في أعقاب الأحداث المتسارعة التي شهدتها روسيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.