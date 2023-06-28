تفاصيل زلزال البحر المتوسط.. وقع على عمق 9 كيلومترات

أعلن مرصد كانديلي التركي لرصد الزلازل، أمس الثلاثاء، وقوع زلزال البحر الأبيض المتوسط قبالة جزيرة كريت، وصنفه بالـ«قوي»، إذ أوضح المرصد، أنّ زلزالًا وقع قبالة جزيرة كريت في الساعة 22:36 بالتوقيت المحلي للجزيرة المتوسطية.

زلزال البحر المتوسط وقع على عمق 9.9 كيلو مترات

وذكر المرصد أنّ زلزال البحر المتوسط الذي بلغت قوته 3.4 درجة على مقياس ريختر لقياس درجة قوة الزلازل، وقع على عمق 9.9 كيلومتر.

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد»، إنّ زلزالًا قوته 4.1 درجة على مقياس ريختر، ضرب محافظة إلازيج التركية.

آفاد: تسجيل زلزال في منطقة سيفيرتشي

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أنه جرى تسجيل الزلزال في الساعة 15.40 بالتوقيت المحلي في منطقة سيفيرتشي، مشيرة إلى أنّ مصدر الزلزال وقع على عمق 4.99 كيلومتر تحت سطح الأرض.

وفي وقت سابق، حذر عالم الزلازل التركي، ناجي جورور، من وقوع زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر أو أقوى في إسطنبول بتركيا.

وقال «جورور»: «احتمال حدوث زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر أو أقوى في إسطنبول في أي وقت خلال 30 عامًا منذ عام 1999 هو 64%، وهذا يعني بعض الوقت حتى عام 2029»، ويعتبر هذا التقدير زائدًا أو ناقصًا 15 سنة.

يشار إلى أنه وقعت زلازل مدمرة بلغت قوتها 7.7 و 7.6 درجة على مقياس ريختر في 6 فبراير بـ كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا.

وشعر السكان بالزلازل في 11 محافظة بتركيا والدول المجاورة، بما في ذلك سوريا، ووصفت السلطات التركية زلزال فبراير، بأنه «كارثة القرن»، إذ بلغ عدد قتلى الزلزال 50 ألف قتيل.