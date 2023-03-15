زلزال الإسكندرية.. هزتان أرضيتان قويتان خلال دقيقتين في البحر المتوسط

زلزال الإسكندرية، الذي وقع في البحر المتوسط مساء أمس الثلاثاء، والذي لم يكن واحدًا فقط، بل كانا زلزالان وقعا في دقيقتين متتاليتين، غرب جزيرة كريت، وبلغت قوتهما 5.2، و4 على مقياس ريختر، والذين وقعا في تمام الساعة الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن زلزال الإسكندرية، والذي قال عنه أحد أساتذة الجيولوجيا والموارد المائية بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، إنّه يعتبر ضمن الزلازل القوية نسبيًا للبحر المتوسط.

زلزال الإسكندرية الأخير

وطرح العشرات من المصريين، سؤالًا حول هل حدث زلزال منذ قليل في الإسكندرية؟، وهو ما أجاب عنه الدكتور عباس محمد شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، في بيان صحفي، قائلًا إنّه من المعتاد أن تقع زلازل تتراوح بين 2 إلى 4 ريختر يوميًا، ولكن الزلزالين الأخيرين كانا أقوياء نسبيًا.

كم مدة زلزال اليوم

وأشار إلى أنّ زلزال الإسكندرية الأول كان يبعد نحو 1000 كيلومتر عن المحافظة غرب جزيرة كريت، موضحًا أنّه وقع زلزال آخر بعده بدقيقة شمالي محافظة الإسكندرية بنحو 500 كيلومتر وتحديدًا غرب جزيرة قبرص بقوة 4 ريختر على عمق 5 كيلومترات، موضحًا أنّ بؤرة الزلزال كانت على عمق نحو 14 كيلومترًا.

تفاصيل زلزال الإسكندرية

وكشف أنّ زلزال الإسكندرية وقع عند التقاء الكتلة «الأوروبية – الآسيوية» أي الأفريقية مع الأوروسية، موضحًا أنّه عادة لا يحدث تسونامي جراء هذه الزلازل إلا إذا ازدادت قوتها عن 6.5 على مقياس ريختر.

استمرار الزلازل التركية

على جانب آخر، ما تزال الزلازل التركية مستمرة، حيث شهدت تركيا مؤخرًا حدوث 3 زلازل أقوى من 3 ريختر، و22 زلزالًا تراوحت قوتهم بين 2 إلى 3 على مقياس ريختر.