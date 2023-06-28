ضبط 6 متهمين هاربين من 153 حكما قضائيا في حملة أمنية بكفر الشيخ

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام في محافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع الأمن العام، من ضبط 6 أشخاص مطلوبين في 153 حكم حبس، 95 جزئيًا و58 مستأنفًا.

ضبط 6 متهمين هاربين أحكام قضائية

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا يفيد ضبط «ح.ع»، 43 سنة، صياد، ومقيم دائرة مركز سيدي سالم، والمطلوب في 34 حكمًا؛ 6 أحكام جزئية، و28 مستأنفًا، و«ع.ع»، 44 سنة، عامل، ومقيم دائرة مركز الحامول، والمطلوب في 14 حكمًا، 12 جزئيًا، وحكمين مستأنف، و«م.أ»، 57 سنة، عامل، دائرة مركز كفر الشيخ، المطلوب في 27 حكمًا، و16 جزئيًا، و11 مستأنفًا.

كما ضبطت الحملة الأمنية، «إ.م»، 48 سنة، صياد، ومقيم دائرة مركز سيدى سالم، والمطلوب في 24 حكمًا، و19 جزئياً، و5 أحكام مستأنفة، و«ع. ح»، 38 سنة، فلاح، ومقيم دائرة مركز الرياض، والمطلوب في 12 حكمًا، و7 أحكام جزئية، و5 مستأنفة، و«خ.م»، 54 سنة، سائق، ومقيم دائرة مركز الحامول، والمطلوب في 42 حكمًا، و35 جزئياً، و7 أحكام مستأنفة.

مكافحة الجريمة بشتى صورها

يأتي ذلك، في إطار جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ملاحقة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.