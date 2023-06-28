أكثر من 500 مليون زيارة لمنصة «منارة الحرمين» للاستماع لخطبة عرفة

بلغ عدد الزوار لمنصة منارة الحرمين التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في يوم عرفة أكثر من 500 مليون زيارة؛ بهدف الاستماع إلى ترجمة خطبة يوم عرفة، التي بُثت عبر المنصة إلى أكثر من 20 لغة.

وأكد وكيل الرئيس العام لشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، المهندس وسام بن محمد مقادمي، أنّ مشروع ترجمة خطبة عرفة يهدف لتمكين المسلمين من استخدام العالم الرقمي والاستماع ومشاهدة خطبة عرفة من خلال منصة منارة الحرمين سواء بالموقع الإلكتروني أم التطبيق المختص.

عدد المستمعين تجاوز 322 مليونًا

من جهته، أوضح مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات المهندس وهيب المطرفي، أنّ عدد المستمعين تجاوز أكثر من 322 مليون مستمع، منهم 65.3 مليون من جمهورية إندونيسيا، و39.5 مليون من جمهورية الهند، و33.4 مليون من جمهورية الصين، و29.3 مليون من جمهورية بنغلاديش الشعبية، و26.1 مليون من جمهورية باكستان، و22.4 مليون من جمهورية تنزانيا ، و19.4 مليون من الجزائر، و14.3 مليون من نيجيريا، و9 ملايين و11 ألفًا من أفغانستان، و5 ملايين و950 ألفًا من السودان، و5 ملايين و750 ألفًا من الولايات المتحدة الأمريكية.

و5 ملايين و640 ألفًا من ماليزيا، و4 ملايين و81 ألفًا من مصر، و4 ملاين و83 ألفًا من إثيوبيا، و3 ملايين و960 ألفًا من إيران، وجاء باقي العدد موزعًا على دول أخرى، كما بلغت نسبة المستمعين للخطبة من أجهزة الكمبيوتر 98% عبر المنصة الرقمية، 2% بالمئة من الجوالات الذكية عبر التطبيق.

ووُزعت نسبة الاستماع على اللغات كالتالي: 21.69% للغة الإنجليزية ، 17.27% للغة الميلاوية، و13,77% الأوردية، و12,48% البنقالية، و8,62% الصينية، و 5.37% السواحلية، و3,37% الفارسية، و1,9% الهوساوية، والفرنسية 1,68% ، و1.32% الأمهرية، وباقي النسب موزعة على باقي اللغات.

استهداف 500 مليون شخص

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد أعلنت بداية شهر ذي الحجة، زيادة عدد اللغات المستخدمة في مشروع خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، لترجمة خطبة عرفة لموسم حج هذا العام 1444هـ، من 14 لغة إلى 20 لغة، وأنها تستهدف الوصول إلى 500 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.