عاجل.. رد فعل مفاجئ من «زيزو» بمباراة الزمالك وسر تركه الاستاد

شهدت مباراة الزمالك وغزل المحلة، غضبًا كبيرًا من جانب أحمد سيد زيزو، أحد لاعبي الدوري المصري في الوقت الحالي، بعد استبداله من جانب المدير الفني، خوان كارلوس أوسوريو.

سبب غضب أحمد سيد زيزو

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني لفريق الزمالك، أنّ غضب لاعب الفريق الأبيض جاء بسبب استبداله، خاصة أنه كان يريد الاستمرار حتى نهاية المباراة، مشيرًا إلى أنّ مثل هذه الأمور تحدث من جانب اللاعبين الذين دائمًا يكونون حريصين على مساندة فريقهم حتى الدقائق الأخيرة.

وكان أحمد سيد زيزو قد خرج بين شوطي المباراة بقرار من المدير الفني، ونزل بدلًا منه نبيل عماد دونجا، الذي تعرض لإصابة قوية وغادر الملعب ولم يستكمل المباراة.

الزمالك يفوز على غزل المحلة

وكان الزمالك نجح في الفوز على غزل المحلة بهدفين دون رد، جاء الهدف الأول عن طريق أحمد سيد زيزو، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق، ليصل الأبيض للنقطة 56 في المركز الرابع، خلف الأهلي المتصدر وبيراميدز وفيوتشر صاحبا المركزين الثاني والثالث.