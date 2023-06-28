إطلاق المرحلة الثانية من خطة الحج المعنية بالطرق إلى الجمرات

أطلق المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، المرحلة الثانية من خطة أعمال الحج، والمعنية بالمراقبة لأجواء الطرق المؤدية إلى جسر الجمرات في منى والمسجد الحرام، وذلك من خلال تخصيص محطات أوتوماتيكية منتشرة في المشاعر المقدسة لزيادة التغطية الجغرافية؛ بهدف دقة المعلومة وسرعتها والتنسيق المباشر مع القطاعات المعنية ذات العلاقة بتسيير حركة الحجاج في المشاعر المقدسة.

غرفة عمليات متكاملة بمشعر منى

وخصص المركز، غرفة عمليات متكاملة بمشعر منى للمراقبة الآنية على مدار الساعة، والاستفادة من أفضل التقنيات الرصدية كالأقمار الصناعية والرادارات والنماذج العددية والقراءات الآنية للمراصد المأهولة والمحطات المتنقلة، بهدف تحقيق أقصى درجات الدقة للمعلومات الصادرة من المركز للجهات المستفيدة، للتمكن من اتخاذ الإجراءات المناسبة، وبرمجة الخطط المعنية بحركة الحجاج والمواعيد المناسبة لرمي الجمرات والانتقال للمسجد الحرام.