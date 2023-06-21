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ما هو عدد حصى رمي الجمرات وحجمها ومكان جمعها؟.. «الإفتاء» تجيب

كتب:

رؤى ممدوح
09:48 ص | الأربعاء 21 يونيو 2023
رمي الجمرات- أرشيفية

رمي الجمرات- أرشيفية

يبدأ حجاج بيت الله الحرام مع أول أيام التشريق، رمي الجمرات في منى والتكبير لله مع كل حصاة، مستقبلين القبلة ورافعين أيديهم بالدعاء، وقد لا يعلم كثيرون عدد الحصى التي يتم بها رمي الجمرات، وهل لها عدد محدد أم يتم رمي الجمرات بأي عدد من الحصى، وهو ما أوضحته دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي.

عدد حصى رمي الجمرات

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أنّ الحجاج يجمعون حصى رمي الجمرات، وهي 7، كل واحدة منها في حجم حبة الفول، ويجوز للحاج أن يجمعها من أيِّ مكان غير مزدلفة، وله أن يجمع كل حصيات الرمي في الأيام الثلاثة ومجموعها 49 حصاة.

تفاصيل رمي الجمرات الثلاث

وشرحت الدار تقسيم الحصى أثناء رمي الجمرات، كما يلي.

- 7 منها لجمرة العقبة يرميها الحجاج يوم النحر، و21 للجمرات الثلاث في ثاني أيام العيد، ومثلها في ثالث أيامه، ومن بقي بمنى إلى رابع أيام العيد فعليه رمي الجمرات الثلاث كل واحدة بسبع حصى كما فعل في اليومين الثاني والثالث وبذلك يكون عدد الحصى في حق من لم يتعجل 70 حصاة.

حكم رمي الجمرات

ووفقاً لدار الإفتاء، يجوز شرعًا رمي جمرة العقبة والجمرات أيام التشريق بدءًا مِن منتصف الليل والنفر بعده في الليلة الثانية من ليالي التشريق، ويحسب نصف الليل بقسمة الوقت الذى بين غروب الشمس وطلوع الفجر الصادق على اثنين وإضافة الناتج لبداية المغرب.

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بقلم رؤى ممدوح