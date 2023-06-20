أعمال الحج في أيام التشريق.. وكيفية رمي الجمرات الثلاث

أعمال الحج في أيام التشريق.. كشفت عنها دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي الإلكتروني «فيسبوك»، موضحة أنها أيام الثاني والثالث والرابع من أيام عيد الأضحى، أي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، ولها طقوس خاصة بالنسبة للحاج.

أوضحت دار الإفتاء أن أعمال حج أيام التشريق، تبدأ من المبيت بمنى في الأيام الثلاثة، مشيرة إلى أن المبيت بمنى عند جماعة من الفقاء «سنة» بالنسبة للحاج، وليس واجبا.

أعمال الحج في أيام التشريق

وتتمثل أعمال الحج خلال أيام التشريق في رمي الجمرات الثلاث، وحددت لكل واحدة فيها 7 حصيات متعاقبة، على أن يكبر الحاج مع كل حصاة يلقي بها، مشيرة إلى أن الحاج يقف بعد رمي الجمرة الأولى والثانية ليدعو الله عز وجل وهو مستقبلا للقبلة، ولا يقف بعد رمي الجمرة الأخيرة.

تأخير رمي الجمرات

وأشارت دار الإفتاء، إلى أنه في حالة أنهى الحاج رمي الجمرات في في ثاني أيام التشريق، يوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة، فله في هذه الحالة أن يتعجل بالخروج من منى قبل غروب الشمس، موضحة أنه من الأفضل له أن يتأخر فيرمي الجمرات الثلاثة في ثالث أيام التشريق، واستدلوا على ذلك بقوله الله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: 203].