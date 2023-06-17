كيفية رمي الجمرات في الحج.. دار الإفتاء تجيب

كيفية رمي الجمرات في الحج، من الأمور التي حسمتها دار الإفتاء المصرية في فتوى إلكترونية لها للرد على سؤال ورد إليها، جاء نصه: «ما هي عدد الحصيات التي يجمعها الحاج لرمي الجمرات؟ وما حجمها؟»، وهو ما تستعرضه «الوطن» خلال التقرير التالي، مؤكدة أن رمي الجمرات مِن واجبات الحج، وكثير مِن العلماء أجازوا الرمي بعد نصف ليلة النحر للقادر والعاجز على السواء؛ استدلالًا بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت».. رواه أبو داود.

كيفية رمي الجمرات في الحج

وفيما يخص كيفية رمي الجمرات في الحج، قالت الإفتاء إن الجمرات هي سبع حصيات؛ كل واحدة منها في حجم حبة الفول، وللحاج أن يجمعها من أي مكان سواء من المزدلفة أو من غيرها، وله أن يجمع جميع حصيات الرمي في الأيام الثلاثة ومجموعها 49 حصاة: سبع منها لجمرة العقبة يوم النحر، وإحدى وعشرون للجمرات الثلاث في ثاني أيام العيد، ومثلها في ثالث أيامه، ومن بقي بمِنًى إلى رابع أيام العيد فعليه رمي الجمرات الثلاث كل واحدة بسبع حصيات كما فعل في اليومين الثاني والثالث.والله سبحانه وتعالى أعلم.

رمي الجمرات في الحج

واستكمالا للحديث عن كيفية رمي الجمرات في الحج، أشارت دار الإفتاء إلى أنه يجوز شرعًا رمي جمرة العقبة والجمرات أيام التشريق بدءًا مِن منتصف الليل والنفر بعده في الليلة الثانية من ليالي التشريق، ويحسب نصف الليل بقسمة الوقت الذى بين غروب الشمس وطلوع الفجر الصادق على اثنين وإضافة الناتج لبداية المغرب.