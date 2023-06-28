وزير الحج: لن نتوانى عن معاقبة المقصرين في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن

أعلن وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، نجاح خطة تصعيد الحجاج من منى إلى مشعر عرفة، واكتمال وصولهم في تمام الساعة 10 صباحًا، إذ تجاوزت نسبة الالتزام بخطط التفويج 98%، في أجواء روحانية ومطمئنة، داعيًا الله أن يتقبل منهم حجهم ودعاءهم وأن يغفر لهم ذنوبهم.

وكشف خلال مؤتمر صحفي من مشعر عرفات، أنّ إجمالي عدد الحجاج هذا العام بلغ 1,845,045 حاجًا وحاجة حتى الآن، من أكثر من 150 دولة، أدوا مناسكهم بيسر وسهولة، راجيا من الله تعالى، أنّ ييسر لهم إتمام شعائرهم، وأن يعودوا إلى بلدانهم سالمين آمنين، مقدما شكره لجميع القطاعات الحكومية التي قارب عددها 40 قطاعًا حكوميًا، وتعمل جميعها لتقديم أفضل الخدمات للحجاج لضمان أمنهم وسلامتهم وصحتهم.

الاستعداد المبكر لموسم الحج

كما أشاد وزير الحج والعمرة، بالشركات المقدمة لخدمات الحجاج وحرصها على تقديم أفضل الخدمات، وشدد على حرص الوزارة على استقبال البلاغات والملاحظات التي يرصدها المراقبون في تقديم الخدمات، وقال: «لن نتوانى في تطبيق أي عقوبات بحق كل من يقصر في تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام».

وأشار إلى أن الوزارة حرصت على الاستعداد المبكر لموسم حج هذا العام، حيث أنشأت الوزارة مركزًا لإدارة كل المهمات والمشاريع، بالتنسيق مع جميع القطاعات الحكومية، ما نتج عنه نجاح خطط التفويج والتصعيد بكل يسر وسهولة منذ وقت مبكر.

إطلاق البطاقات الذكية

وفي ما يتعلق باستخدام التقنيات الذكية، قال الربيعة: «توسعنا في إطلاق البطاقة الذكية التي تساهم في مساعدة الحجاج للوصول إلى مواقعهم، ومعرفة الخدمات المقدمة لهم، كما تعاونا مع الشركات المختصة بالخرائط، لضمان عكس خرائط مواقع حملات الحج على الأنظمة الإلكترونية، بحيث تسهل على الحجاج الوصول إلى مواقعهم وضمان عدم حدوث ضياع لأي حاج».

وحول الزيارات الدولية خلال الأشهر الماضية، أكد وزير الحج والعمرة على استمرارها لتوضيح كل ما يتم من إجراءات وتسهيلات تقدمها السعودية لضيوف الرحمن، سواء في الحج أو العمرة، إضافة إلى الاطلاع على أي فرص للتطوير من تلك الدول، أو تحديات، للعمل على مواجهتها، وستستمر هذه الزيارات حتى تتم الاستفادة من كل ما يساهم في تطوير الخدمة لضيوف الرحمن.

ونوه الربيعة بالتوسع في استخدام التقنية لتسهيل الخدمات للحجاج، والمساعدة في تحسين التجربة وإثرائها، مؤكداً الاستمرار فيها، مشيداً بالتطور الكبير الذي تشهده السعودية في الجوانب التقنية، حيث تساعد في تقديم خدمة أفضل، مشيرا إلى حرص القيادة على كل ما يساهم في التسهيل على الحجاج.

وقال وزير الحج والعمرة: «استخدمنا التقنية في الحج من خلال بطاقة الحج الذكية، وكذلك آلية التسجيل لحجاج الداخل الذي بدأ مبكراً، وإتاحة السداد على دفعات لأول مرة، ليكون الحجز مبكراً في ظل العودة إلى الأعداد الطبيعية للحجاج، كما نفذنا آلية للحجز الإلكتروني لضيوف الرحمن من 67 دولة من حجاج أوروبا والأمريكيتين وأستراليا، وسنتوسع في الآلية في الفترة القادمة».

وفي بداية المؤتمر، رفع وزير الحج والعمرة شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على جهودهما وحرصهما على راحة وسلامة الحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم، كما تقدم بالشكر والامتنان لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز على جهود وزارة الداخلية في كل ما يتعلق بتنفيذ خطط التفويج وسلامة وأمن الحجاج.

كما عبر الربيعة عن شكره وامتنانه، لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، وإلى أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، ونائبه الأمير سعود بن خالد بن فيصل، على جهودهم في ضمان توفير أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.