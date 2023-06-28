تامر حسني يعلن موعد أولى حفلات فيلم تاج في دور العرض اليوم

أعلن الفنان تامر حسني عبر حسابه على موقع «انستجرام» عن توزيع فيلم تاج في جميع دور العرض السينمائي، تمهيدا للعرض الأول في الساعة العاشرة صباح اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى.

ونشر تامر حسني صورا له مع صناع فيلم تاج، معلقا «حالاً فيلم تاج بيتوزع على السينمات اللي بتعرض الفيلم في مصر والوطن العربي والعالم كله، منتظر تشوفوا الفيلم النهاردة، الساعة 10 صباحا».

وأضاف «توقعوا آجي لكم في سينمات كتير، وبعدين هحكي لكم الناس اللي في الصور تعبوا قد ايه، منتظركم يا جماعة من 10 الصبح إن شاء الله، عيد سعيد على الكل، وكل سنة وكل يوم وأنتم بصحة وسلام وفرح ونجاح».

أبطال فيلم تاج

ويضم فيلم «تاج» عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم دينا الشربيني، وهالة فاخر، وعمرو عبد الجليل، وأحمد بدير، ومحمد أبو داود، وسمر محمد متولي، وساندي، وأحمد عبد العزيز، والفيلم إخراج سارة وفيق.