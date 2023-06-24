جمهور تامر حسني يشيد بأغنية «هرمون السعادة» بعد طرحها: «مش مبطل أسمعها»

إشادات عديدة نالها الفنان تامر حسني من جمهوره بعد طرح أغنيته الجديدة «هرمون السعادة»، ضمن أحداث فيلم «تاج»، المقرر عرضة في موسم عيد الأضحى.

إشادات الجمهور بأغنية هرمون السعادة

وطرح الفنان تامر حسني منذ ساعات أغنية «هرمون السعادة» عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وجاءت العديد من التعليقات التي تمدح الأغنية، إذ قال أحد المتابعين: «كل أغنية بتعملها أحلى من التانية وبتكسر الدنيا دائما يا تيمو»، وعلق آخر: «والله أغنية في منتهى الجمال»، وقال ثالث: «إنت لنا أجمل مليون هرمون سعادة على مر السنين»، وأضاف رابع: «مش مبطل أسمعها بجد».

أغنية هرمون السعادة

أغنية هرمون السعادة من كلمات أحمد جابر وألحان علي الخواجة وتوزيع حاتم محسن وتسجيل ومكساج مودي منير وماستر على فتح الله، وهذه الأغنية ستكون واحدة ضمن ألبومه الجديد الذي يحمل نفس الاسم والذي سيتم طرحه في صيف 2023.