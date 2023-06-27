تامر حسني يشكر القائمين على فيلم تاج قبل عرضه اليوم بدور السينما

وجه الفنان تامر حسني الشكر للقائمين على فيلم تاج، الذي من المقرر عرضه اليوم بدور العرض، ليشارك في منافسة موسم عيد الأضحي.

تامر حسني يوجه الشكر للقائمين على فيلم تاج

ونشر تامر حسني صورة مع القائمين على العمل عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وعلق عليها قائلاً، «كل الشكر للمهندس طارق علوش وستوديو فيد باك، وجميع المهندسين والعاملين به»، كما وجه الشكر للمهندس عمرو علوش القائم على فيلم تاج.

طرح فيلم تاج اليوم بدور العرض

ومن المقرر طرح فيلم تاج اليوم بدور العرض، بعد فترة طويلة من التحضيرات، حتى يدخل في دائرة المنافسة بموسم عيد الأضحى المبارك.

أبطال فيلم تاج

فيلم تاج بطولة تامر حسني ودينا الشربيني، والمطربة ساندي، ويشارك في الفيلم النجم بيومي فؤاد ونخبة من النجوم، ومن إنتاج سلسلة «السوبر هيروز» ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأمين أحدهما تاج، يمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث.

وتبين من البرومو أنَّ تامر حسني، يظهر بشخصية سوبر هيرو، يتمتع بقوة خارقة، ويعيش قصة حب مع الفنانة دينا الشربيني، خلال أحداث فيلم «تاج»، بينما ظهر تامر حسني في البورومو، وهو يرقص مع التيك توكر نويل روبنسون، ويقوم بوصلة رقص بلدي أيضًا.