أغنية هرمون السعادة من فيلم تاج لـ تامر حسني تتخطى الـ3 ملايين مشاهدة

نجحت أغنية هرمون السعادة التي يقدمها الفنان تامر حسني بصوته كأغنية دعائية لفيلمه الجديد تاج في تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة عبر موقع يوتيوب بعد طرحها بأقل من 24 ساعة.

وتخطت أغنية هرمون السعادة لـ تامر حسني من فيلم تاج حاجز المليون مشاهدة فوصلت نسبة مشاهدتها إلى 3 ملايين و700 ألف مشاهدة وتصدرت ترند رقم 5 على موقع يوتيوب.

تفاصيل أغنية هرمون السعادة لتامر حسني من فيلم تاج

أغنية هرمون السعادة تعاون فيها الفنان تامر حسني مع الشاعر أحمد جابر وألحان على الخواجة وتوزيع حاتم محسن وتسجيل ومكساج مودى منير وماستر على فتح الله وهذه الأغنية ستكون واحدة ضمن ألبومه الجديد الذي يحمل نفس الاسم والذي سيتم طرحه في صيف 2023.

يُذكر أنَ فيلم تاج سيتمّ طرحه في موسم أفلام عيد الأضحى ويشارك فيه عدد من الفنانين منهم تامر حسني ودينا الشربيني وساندي وعمرو عبدالجليل وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.