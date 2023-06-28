منع الافتراش وعكس الاتجاهات مع وصول الحجاج لرمي الجمرات

أكد متحدث وزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية، العقيد محمد العمري، أنه مع وصول حجاج بيت الله الحرام لرمي الجمرات اليوم الأربعاء، سيُمنع الافتراش وعكس الاتجاهات المعتمدة في الخطة الأمنية.

وقال العمري خلال لقاء له مع قناة الإخبارية السعودية، من المشاعر المقدسة، إنه مع وصول حجاج بيت الله الحرام، ستبدأ إدارة وتنظيم الحشود المتوجهة عبر الممرات المخصصة للسير.

وأشار إلى أنه من منطلق مسؤولية الحرس الوطني خلال رمي الجمار في الأيام المقبلة، سيُمنع الافتراش، والسير عكس الاتجاهات المعتمدة في الخطة الأمنية.

استعداد منشآت الجمرات

ويتوجه حجاج بيت الله الحرام صباح أول أيام التشريق إلى منشأة الجمرات بمشعر منى، لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، تأسيًا واتباعًا للرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام.

وتأهبت منشآت الجمرات في مشعر منى، لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لرمي الجمرات، بتفويج منظم أعدت له خطط ومشروعات مرافق وتهوية وتكييف وصيانة وخدمات مرافق، لمزيد من الراحة والتيسير على الحجيج في أداء المناسك.