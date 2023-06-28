الرئيس الأمريكي: الصين لديها مشكلات جسيمة

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في خطابه بحملة لجمع التبرعات، إن الصين لديها مشكلات جسيمة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بايدن لم يخض في التفاصيل

وأوضحت مجموعة الصحفيين في «البيت الأبيض»، أن الرئيس جو بايدن، لم يخض في التفاصيل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، شكك رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، خلال مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» الأمريكية، في أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هو أقوى مرشح جمهوري في الانتخابات الرئاسية 2024، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

ترامب: الولايات المتحدة في حالة انهيار

وفي وقت سابق، قال ترامب، إن انتخابات 2024 ستكون الأهم في التاريخ، مضيفا أن الأمة في حالة انهيار، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتعهد رئيس الإدارة الأمريكية السابق، بمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة، إلى أن ثقة العالم بالدولار آخذة في التراجع، وتابع ترامب قائلا، إن بلاده تتحرك الآن نحو الجحيم.