أعلنت وزارة الداخلية السعودية، بدء المرحلة الثالثة من خطة نقل الحجاج الأمنية من مشعر مزدلفة إلى منى، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

اكتمال عمليات التفويج والتصعيد

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الحج والعمرة اكتمال عمليات تفويج وتصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر عرفات، وخلو مشعر منى من الحجاج، منذ الساعة الـ 10 صباح أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أن نسبة الالتزام بالتفويج تجاوزت 98%، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.