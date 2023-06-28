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محمد النني يظهر في مناسك الحج.. «مشهد رائع وإنساني» (فيديو)

كتب:

محمد علي حسن
02:22 ص | الأربعاء 28 يونيو 2023
محمد النني

محمد النني

ظهر محمد النني، لاعب وسط نادي أرسنال ومنتخب مصر، في مشهد رائع أثناء تأدية مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية.

وانتشر فيديو لمحمد النني عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أثناء تأدية مناسك الحج وسط المسلمين الذين تواجدوا على صعيد جبل عرفات أمس الثلاثاء.

رش المياه عن طريق زجاجة «بخاخ»

وظهر محمد النني في مقطع الفيديو أثناء القيام برش المياه عن طريق زجاجة «بخاخ»، وذلك من أجل تلطيف الأجواء على الحجاج في مشهد رائع، نال إعجاب رواد موقع التواصل الاجتماعي.

       

استعدادات استقبال الحجاج

وتأهبت منشآت الجمرات في مشعر منى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لرمي الجمار بتفويج منظم أعدت له خططا ومشروعات مرافق وتهوية وتكييف وصيانة وخدمات مرافق لمزيد من الراحة والتيسير على الحجيج في أداء المناسك.

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