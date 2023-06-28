محافظ المنوفية يؤدي صلاة عيد الأضحى في مسجد الرؤوف الرحيم بشبين الكوم

أدي صباح اليوم، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط جموع المصلين بمسجد الرؤوف الرحيم بمدينة شبين الكوم، وبحضور نائبه محمد موسى، واللواء حازم عبد الحميد مساعد وزير الداخلية - مدير أمن المنوفية، اللواء عماد يوسف السكرتير العام، وفضيلة الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

خطبة صلاة العيد في محافظة المنوفية

وألقى الشيخ كمال عمار مدير الدعوة، خطبة عيد الأضحى، مقدماً التهنئة لجموع المصلين بعيد الأضحى المبارك، مؤكداً أن الأعياد مواسم خير وبركة تفرح فيها النفوس وتبتهج بها الأفئدة، وتتلاقي الوجوه والقلوب متسمة بالسعادة الصادقة والبسمة الصافية، وأن يوم عيد الأضحى أعظم الأيام عند الله وهو يوم الحج الأكبر، وهذا اليوم العظيم يجسد في نفوس المصريين معاني التضحية والفداء والتضحية ألوان ودرجات وليست شعارات وكلمات، تقال باللسان إنما التضحية بذل وعطاء، فداء وايثار، وقد ضرب لنا سيدنا إبراهيم، أروع الأمثلة في التضحية والفداء، والمحن والابتلاءات لا تعرف زمانا ولا مكانا ولا جنسا ولا سنا، ولا تجامل أحدا حتي ولو كان رسولا أو نبيا، يظنها الناس ابتلاءات وما هي إلا مفاتيح السعد، يدفع الله بها عنك شرا ويكتب لك بها أجرا، وسيدنا إبراهيم يعلمنا أن التعلق بالله هو الأمن الذي لا ينقطع، ويعلمنا أن طريق الصبر نهايته جبر، وأن عظم البلاء علي قدر عظم الرجالا.

وخلال الخطبة، أكد أنّ هذا اليوم، فرصة لتوطيد صلة الأرحام بين الأسر، وعلينا اغتنام مثل هذه المناسبات والأعياد في أخذ العبر بالترابط والتكافل، ونشر مفاهيم المحبة والتسامح والسلام التي يدعو بها الدين الإسلامي، مشيراً إلى أن يوم العيد فرصة لتوطيد العلاقات الاجتماعية بالتزاور والتلاقي وصلة الأرحام ونشر المودة والرحمة بين الناس.

محافظ المنوفية يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى

ومن جهته، قدم محافظ المنوفية التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكداً مواصلة مسيرة التنمية الشاملة لتحقيق المزيد من آمال وطموحات شعب المحافظة، ومتمنياً أن يعيد المولي عز وجل هذه الأيام على أمتنا الإسلامية ومصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات.