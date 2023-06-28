خطيب مسجد قيادة القوات الجوية: اللهم احفظ مصرنا وجيشنا وشعبنا

قال إمام وخطيب مسجد قيادة القوات الجوية، إن هذا اليوم هو يوم الحج الأكبر، يوم عيد في الأرض والسماء، ويوم عظيم مبارك، وأعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى، كما أخبر بذلك رسولنا الكريم، حيث قال «إن أعظم الأيام عند الله يوم النحرِ».

الله سبحانه وتعالى شرع لنا الأعياد لنستعيد الأمجاد

وأضاف: «الله سبحانه وتعالى شرع لنا الأعياد لنستعيد الأمجاد ولنفرح برحمته سبحانه وتعالى وبنعمته عز وجل، متى بدأت الأعياد؟ بدأت منذ اللحظة الأولى من خلق سيدنا آدم، حيث خُلق يوم الجمعة ودخل الجنة يوم الجمعة وأهبط إلى الأرض يوم الجمعة».

وتابع: «فكان هذا اليوم عيد في الأرض والسماء، ضلت الأمم واختلفت فيه، وهدى الله سبحانه وتعالى أمة الإسلام فوفقها عز وجل ليوم الجمعة.. فهذا يوم عيد اتخذه الله سبحانه وتعالى لخلق آدم، ومنذ اللحظة الأولى، وضع القواعد التي يستقر بها الإنسان على وجه الأرض وتتحقق بها الخلافة».

وأوضح: «قلنا اهبطوا منها جميعا، إعلان ورد على من يزعم أن الله سبحانه أغلق الباب أمام إبليس، لكنه قال جلّ شأنه، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون .. نفى الخوف يعني الأمن، ونفى الحزن يعني السعادة، فالأمن والسعادة هما الوسيلة لتحقيق الخلافة على الأرض، فالخوف يعوق العمارة والحزن يعوق العبادة».

وأكد، أن الله علمنا أن نطمئن من حولنا وندخل الفرج والسرور عليهم، مشيرًا إلى أن الهدف الأول لإبليس أن يخوفنا ويقنطنا من رحمة الله.

ولفت، إلى أن السيدة مريم الصديقة كانت في أشد الأزمات، فناداها الله من تحتها ألا تحزني قد جعل لك ربك تحتك سريا وهزي إليكِ بجزع النخل تساقط عليكِ رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا.

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم أعيادنا وأن يديم أفراحنا

وأتم: «نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم أعيادنا وأن يديم أفراحنا ويجعلنا من الذين يستمعون القلول فيتبعون أحسنه، اللهم احفظ مصرنا وجيشنا وشعبنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدنا واجعلنا من عبادك السعدا، اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تجعل مصرَ في أمنك وضمانك وحفظك يا أكرم الأكرمين، اللهم انشر بنا السلام والخير والسعادة والبركة والأمن والأمان، واجعلنا بفضلك من أهل الإحسان».