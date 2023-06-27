السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بحلول عيد الأضحى المبارك

هنّأت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك.

وقالت قرينة الرئيس السيسي، في تدوينة عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»: «كل عام والشعب المصري والأمة الإسلامية بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأسأل المولى عز وجل أن يجعله عيد يمنٍ وبركة وتآخٍ وتراحم، وأن يجعل مصر وشعبها في أمن وأمان إلى يوم الدين.. كل عام وأنتم بخير».