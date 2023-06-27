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السيسي يتبادل التهنئة بعيد الأضحى مع الرئيس العراقي

كتب:

محمد أبو عمرة
06:36 م | الثلاثاء 27 يونيو 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع عبد اللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق، كما أجرى اتصالًا مع محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي.

وتقدم الرئيس بخالص التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنياً للعراق وشعبه الشقيق كل الخير والازدهار، في حين أعرب كل من الرئيس العراقي، ورئيس الوزراء العراقي، عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية من الرئيس السيسي، معربين عن أطيب الأمنيات لمصر وشعبها بدوام الاستقرار والتقدم.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.