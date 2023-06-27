السيسي يتبادل التهنئة بعيد الأضحى مع الرئيس العراقي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع عبد اللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق، كما أجرى اتصالًا مع محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي.

وتقدم الرئيس بخالص التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنياً للعراق وشعبه الشقيق كل الخير والازدهار، في حين أعرب كل من الرئيس العراقي، ورئيس الوزراء العراقي، عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية من الرئيس السيسي، معربين عن أطيب الأمنيات لمصر وشعبها بدوام الاستقرار والتقدم.