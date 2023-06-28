ليتوانيا تعلن شراء نظام الدفاع الجوي «ناسماس» لصالح أوكرانيا

أعلنت السلطات في ليتوانيا شراء نظام الدفاع الجوي «ناسماس» النرويجي لصالح أوكرانيا، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

يشار إلى أنّ السلطات الأوكرانية أكدت أن كييف، لم تُعلن تقدمها الحقيقي في الهجوم المضاد لمنع انكشاف القوات، مشيرة إلى أنّ أهم أحداث الهجوم المضاد لم تقع بعد.

وفي وقت سابق، أوضح مسؤولون أمريكيون، أن أوكرانيا استعادت 6 قرى في الهجوم المضاد وهو تقدم بسيط، وأشار المسؤولون لصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إلى أنّ هجوم كييف المضاد سيتحول إلى عملية تستغرق وقتًا طويلًا، وأن أوكرانيا ستحقق نتائج متواضعة، وفقا لتقييمهم.