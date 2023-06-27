بوتين: مجموعة «فاجنر» حصلت على مليار دولار من الدولة الروسية خلال عام

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة كانت ممولة بالكامل من الدولة الروسية، مشيرا إلى حصولها على 86 مليارا و262 مليون روبل، أي ما يعادل مليار دولار أمريكي، خلال الفترة من مايو 2022 إلى مايو 2023، وفق ما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف بوتين أن السلطات الروسية ستحقق في كيفية إنفاق مجموعة فاجنر للأموال، مضيفا إن «العدو كان يسعى لاستغلال الفوضى إن حدثت في بلاده».

قائد الحرس الوطني الروسي ينتقد طموحات بريجوجين

من جهته، قال رئيس الحرس الوطني الروسي، فيكتور زولوتوف، إن «متمردي فاجنر لم يكونوا قادرين على السيطرة على موسكو»، وفق تصريحات لشبكة «روسيا اليوم».

وأضاف رئيس الحرس الوطني الروسي، أن أحداث «24 يونيو» مستوحاة من الغرب، مؤكدا أن طموحات مؤسس «فاجنر» يفجيني بريجوجين تداخلت مع رغبات الغرب، حسب تقرير لقناة «العربية» الإخبارية.

بوتين يثمن جهود لوكاشينكو في الوساطة مع فاجنر

وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، ديميتري بيسكوف، إلى أن بوتين يثمن جهود نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الوساطة لإنهاء الأزمة مع قائد مجموعة «فاجنر».