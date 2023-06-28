الفنان بيومي فؤاد يكشف تفاصيل حالته الصحية: سأسافر للعلاج في الخارج

كشف الفنان بيومي فؤاد، عن تعرضه لوعكة صحية في الفترة الماضية، تستدعي سفره خارج البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال بيومي فؤاد في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنه يعاني من مشكلة في عصب القدم بسبب وزنه الزائد، لذلك سيضطر إلى السفر خارج البلاد للعلاج.

بيومي فؤاد يسعى إلى إنقاص وزنه خلال الفترة المقبلة

وأضاف «فؤاد» أنه سيجاهد لإنقاص وزنه، ولكنه لن يلجأ الى عمليات التكميم.

ويعيش الفنان بيومي فؤاد حالة من النشاط الفني، حيث يشارك في بطولة فيلم «مستر إكس»، المشارك في سباق أفلام عيد الأضحى 2023، بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد، ويعرض له أيضا فيلم «شوجر دادي» بطولة لنجمة ليلى علوي، وهو الفيلم الذي حقق إيرادات مرتفعة في دور العرض السينمائي تجاوزت إيراداته الـ 7 ملايين جنيه.

كما يستعد خلال الفترة المقبلة لعرض فيلم «فوي فوي فوي» بطولة محمد فراج ونيللي كريم، بجانب تصوير مشاهده في فيلم «أصل الحكاية» الذي يضم في بطولته خالد الصاوي، هالة فاخر وشيري عادل.