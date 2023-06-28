سيولة مرورية على الطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة في أول أيام العيد

شهدت الطرق والمحاور الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة صباح اليوم، مع بداية أول أيام عيد الأضحى المبارك 2023 سيولة مرورية وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات وتأمين رحلات المواطنين عبر المحاور والكباري والطرق بالمحافظتين وكذا الطرق الساحلية والصحراوية من خلال منظومة ‏متكاملة ومتطورة من كاميرات المراقبة والرصد لمتابعة الحالة المرورية.

الطريق الدائري سيولة مرورية

وشهد الطريق الدائري القادم من منطقة التجمع الخامس ومدينة المرج ومسطرد وصولا إلي ميدان المؤسسة وطريق كورنيش النيل إلي ميدان عبد المنعم رياض، سيولة مرورية أمام حركة سير السيارات، كما شهد طريق صلاح سالم في الاتجاه القادم من العباسية إلى مطار القاهرة ومناطق مصر الجديدة والنزهة ومساكن شيراتون سيولة مرورية.

انتشار الخدمات بكل الطرق

وشهدت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة ومحور صفط في الاتجاه القادم من الجيرة والدقي والمهندسين إلى 6 أكتوبر والهرم والمريوطية عن طريق الطريق الدائري سيولة مرورية وسط انتشار الخدمات بكل الطرق وانتظمت حركة السيارات أعلى محور 26 يوليو، كما يشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبدالمنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا في حركة السيارات.