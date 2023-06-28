ظواهر جوية متوقعة أول أيام عيد الأضحى.. شبورة وارتفاع في نسب الرطوبة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، توقعات حالة الطقس اليوم، أول أيام عيد الأضحى المبارك، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مختلف الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ظواهر جوية أول أيام عيد الأضحى

ومن الظواهر الجوية المتوقعة، وفقا لبيان هيئة الأرصاد، ارتفاع في نسبة الرطوبة نهارًا، ما يزيد من الشعور بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية، وحذرت الهيئة من التعرض المباشر لأشعة الشمس لتجنب الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

ومن المتوقع أنّ تنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة بأول أيام عيد الأضحى المبارك

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة اليوم كما يلي:

- القاهرة 34- 23

- العاصمة الإدارية 34 - 22

- أكتوبر 35- 23

- بنها 34- 23

- دمنهور 33- 22

- وادي النطرون 35- 22

- كفر الشيخ 33- 21

- المنصورة 34- 22

- الزقازيق 35 - 23

- شبين الكوم 35 - 23

- طنطا 34 - 22

- دمياط 32 - 21

- بورسعيد 31- 22

- الإسماعيلية 36- 22

- السويس 36- 23

- العريش 32 - 21

- رفح 31 - 21

- رأس سدر 38- 25

- نخل 34- 17

- كاترين 31 - 16

- الطور 34 - 26

- طابا 35 - 25

- شرم الشيخ 38 - 28

- الإسكندرية 30 - 21

- العلمين الجديدة 30 - 22

- مطروح 29 - 21

- السلوم 29- 22

- سيوة 35- 22

- رأس غارب 37 - 27

- الغردقة 38 - 28

- سفاجا 37- 27

- مرسى علم 37- 26

- شلاتين 37 - 28

- حلايب 33- 28

- أبو رماد 36- 27

- رأس حدربة 33- 28

- الفيوم 35- 23

- بني سويف 36- 23

- المنيا 37- 23

- أسيوط 38 - 23

- سوهاج 39 - 25

- قنا 41 - 26

- الأقصر 42- 27

- أسوان 42- 28

- الوادي الجديد 42- 25

- أبو سمبل 41 - 27.