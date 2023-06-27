طقس وقفة عيد الأضحى.. تحذيرات من التعرض المباشر للشمس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوم وقفة عيد الأضحى 2023، إذ يسود طقس معتدل الحارة على كافة الأنحاء في الصباح والمساء.

ويسود طقس حار رطب في نهار وقفة عيد الأضحى، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة، على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ظواهر جوية يشهدها طقس وقفة عيد الأضحى

وعن الظواهر المتوقعة في يوم وقفة عيد الأضحى 2023، فإنه نتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق القريبة من المسطحات المائية بالقرب من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وإقليم القناة وسيناء وشمال الصعيد، وتنشط أيضًا الرياح على فترات متقطعة على عدة مناطق.

تحذير من التعرض للشمس والرطوبة

وفي يوم وقفة عيد الأضحى، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس، لكونه يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، كما حذرت أيضًا من ارتفاع نسبة الرطوبة نهارًا إذ يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية.

درجات الحرارة في وقفة عيد الأضحى

- القاهرة 35- 23

- العاصمة الإدارية 35 - 22

- أكتوبر 35- 22

- بنها 34- 23

- دمنهور 33- 22

- وادي النطرون 35- 22

- كفر الشيخ 33- 21

- المنصورة 34- 22

- الزقازيق 35 - 23

- شبين الكوم 35 - 23

- طنطا 34 - 22

- دمياط 32 - 21

- بورسعيد 31- 22

- الإسماعيلية 36- 22

- السويس 36- 23

- العريش 32 - 21

- رفح 31 - 21

- رأس سدر 38- 25

- نخل 34- 17

- كاترين 31 - 16

- الطور 34 - 26

- طابا 35 - 25

- شرم الشيخ 39 - 29

- الإسكندرية 30 - 22

- العلمين الجديدة 30 - 22

- مطروح 29 - 21

- السلوم 30- 21

- سيوة 36- 22

- رأس غارب 37 - 27

- الغردقة 38 - 28

- سفاجا 37- 27

- مرسى علم 37- 26

- شلاتين 37 - 28

- حلايب 33- 28

- أبو رماد 36- 27

- رأس حدربة 33- 28

- الفيوم 35- 23

- بني سويف 36- 23

- المنيا 37- 23

- أسيوط 38 - 23

- سوهاج 39 - 25

- قنا 41 - 26

- الأقصر 41- 27

- أسوان 41- 28

- الوادي الجديد 41- 24

- أبو سمبل 41 - 26.