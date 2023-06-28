ماذا فعل الرسول في عيد الأضحى يوم «حجة الوداع».. «الأزهر» يوضح

نشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية تقريرا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يوم النحر أو يوم عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق في حجة الوداع، وأكد التقرير أنه قد توجه سيدنا رسول الله ﷺ إلى منى للنحر ورمي الجمرات.

ماذا فعل الرسول يوم عيد الأضحى في حجة الوداع

وبخصوص ماذا فعل الرسول يوم عيد الأضحى أو يوم النحر في حجة الوداع قال مركز الأزهر العالمي للفتوى إنه قبل أن تطلع شمس يوم العيد توجه سيدنا رسول الله ﷺ في سكينة إلى منى لرمي الجمرات وللنحر، وعدد الجمرات سبعين حصاة، فرمى صلى الله عليه وسلم وكبِّر عند كل رمية.

ومن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم يوم عيد الأضحى في حجة الوداع أيضا بحسب مركز الأزهر للفتوى: رمى ﷺ سبع جمرات يوم النحر وتسمى (جمرة العقبة)، ووقتها: بعد طلوع شمس يوم النحر، ثم نحر -صلى الله عليه وسلم-، وقال: «نَحَرْتُ هَاهُنَا، وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ.. ». [أخرجه مُسلم].

ماذا فعل الرسول خلال أيام التشريق في حجة الوداع

وبخصوص ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم خلال أيام التشريق في حجة الوداع قال مركز الأزهر: وفي اليوم الأول من أيام التشريق رمى النبي إحدى وعشرين جمرة، (سبع جمرات للعقبة الكبرى، وسبع للعقبة الوسطى، وسبع للعقبة الصغرى).

وفي اليوم الثاني من أيام التشريق رمى النبي ﷺ إحدى وعشرين جمرة، (سبع جمرات للعقبة الكبرى، وسبع للعقبة الوسطى، وسبع للعقبة الصغرى).

وفي اليوم الثالث من أيام التشريق رمى النبي (21) إحدى وعشرين جمرة، (سبع جمرات للعقبة الكبرى، وسبع للعقبة الوسطى، وسبع للعقبة الصغرى)، وكان رميه ﷺ من أيام التشريق بعد زوال الشمس.

وتابع مركز الأزهر: ثم جلس ﷺ بمنى يوم النحر للناس، فما سُئل عن شيء يومئذٍ قُدِّمَ قبلَ شيءٍ إلا رفع الحرج، فعن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، بِمِنًى، لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ، فَقَالَ: «اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ» ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، فَقَالَ: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ» قَالَ: فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ، إِلَّا قَالَ: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ». [أخرجه مُسلم]

هيئة كبار العلماء

كما نشرت صفحة هيئة كبار العلماء التابعة بالأزهر الشريف جانبا من آداب وسنن العيد ومنها: عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطريق» رواه البخاري. ومعنى (خالف الطريق): جعل طريق رجوعه من المصلى غير طريق ذهابه إليه.