الفنانة صفاء أبو السعود تشارك في حفل ختام مهرجان إبداع غدا

تشارك الفنانة صفاء أبو السعود، غدأ، في حفل ختام الموسم الـ11 لمهرجان إبداع الذي تقيمه سنويا وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في المجالات الثقافية والعلمية والفنية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، حيث تقوم الفنانة صفاء أبو السعود بإلقاء الكلمة الخاصة بلجان التحكيم.

تفاصيل حفل ختام مهرجان إبداع

الحفل يحضره كلا من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وحشد كبير من الإعلاميين ونجوم الفن الذي سيتم تكريمهم في الحفل ومنهم أشرف زكي، اسم الفنان خالد صالح، محمد رياض، منال سلامة والكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال.

أهم محطات في حياة صفاء أبو السعود

صفاء أبو السعود تخرجت من معهد الكونسرفتوار عام 1967، ثم حصلت على دبلوم معهد السينما قسم إخراج عام 1991، بدأت ممثلة في الإذاعة في برنامج «بابا شارو»، ثم إنتقلت للمسرح وقدمت مع ثلاثى أضواء المسرح «موسيقى في الحي الشرقي، القاهرة في ألف عام، الحرافيش، إنت اللي قتلت عليوة».

عملت أيضًا في السينما ومن أبرز أفلامها «بمبة كشر، المتعة والعذاب، شياطين إلى الأبد»، كما قدمت أغاني للأطفال ومن أشهر أغنياتها «أهلاً بالعيد».