«الصحة» توجه نصائح هامة للتأكد من اللحوم الطازجة والسليمة عند الشراء

وجهت وزارة الصحة والسكان، نصائح هامة حول كيفية التأكّد من اللحوم الطازجة والسليمة عند شرائها، تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك، موضحة في منشور لها أن طريقة التأكد من اللحوم السليمة تكون بالتأكّد من عدم وجود بقع بيضاء أو رمادية فيها، لأن هذه البقع تدل على إصابتها بأحد الأمراض التي ممكن أن تنتقل إلى الإنسان.

ولفتت وزارة الصحة إلى أنَّه يمكن للمواطن معرفة اللحوم الطازجة غير الفاسدة كالتالي:

- اللحوم الطازجة: تتميز بلونها الأحمر أو الطوبي الفاتح.

- الدهون الصالحة تتميز باللون الفاتح.

كيفية تجنب الجراثيم

وقدمت وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» العديد من النصائح للمواطنين لتجنب وصول الجراثيم مشيرة إلى أنَّه يتمّ ذلك من خلال ما يلي:

- الحفاظ على نظافة اليدين.

- تجنب لمس الوجه.

- إذا كانت يديك متسختين اغسلها بالماء والصابون.

- إذا كانت يديك نظيفتين ظاهريا عقمهما بمعقم اليدين.