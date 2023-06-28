استقرار أسعار الذهب في أول أيام عيد الأضحى.. كم تبلغ قيمة عيار 21؟

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا في الأسواق المحلية، مع بداية تعاملات أول أيام العيد، بعد انخفاض السعر خلال تداولات يوم وقفة عيد الأضحى، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، المستخدم في صناعة السبائك، 2629 جنيها، في محال الصاغة.

وسجل الذهب عيار 21 سعر 2300 جنيها، ووصل سعر الجرام عيار 18 إلى 1971 جنيهًا، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 18 ألفًا و400 جنيه.

وشهدت أسعار الذهب المحلية استقرارا ملحوظا منذ تعاملات الأمس، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، ومنصة «جولد بيليون» لتداول الذهب.

وواصلت أسعار الذهب العالمية الانخفاض بشكل كبير خلال تعاملات اليوم الأربعاء وتعرض الذهب لضغوط دولية كبيرة، فسجل سعر الأوقية 1914 دولارًا.