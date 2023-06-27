وزير الصحة يوضح استعدادات حملة «100 يوم صحة»: 2 مليون مستفيد من قوائم الانتظار

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، استعدادات الوزارة لحملة 100 يوم صحة لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين لمدة 100 يوم، مشيرًا إلى أنَّ الفرق الطبية والأماكن في المستشفيات وإمكانياتنا جاهزة.

تغطية الـ3 أشهر بكل الإمكانيات

وأضاف «عبدالغفار»، في فيديو تمّ بثه على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة، منذ قليل: «الإعداد لهذه المبادرة ليس بالسهل لوجستيا، لتوفير كل الإمكانيات في المخازن وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تشهد زيادة في الأسعار ونقص الإمدادات الطبية على مستوى العالم، لكننا أمّنا أنفسنا لتغطية الـ3 أشهر بكل الإمكانيات، وبالتطعيمات حتى تفوق 96 أو 97%، ونفتش على سلامة وصحة البيئة والموضوع متكامل علاجيا ووقائيا».

قوائم الانتظار استفاد منها 2 مليون مواطن

ولفت وزير الصحة إلى أنَّ «المبادرات الخاصة بقوائم الانتظار، استفاد منها 2 مليون مواطن بـ15 مليار جنيه، موضحًا أنَّ قوائم الانتظار بتعمل جراحات قلب مفتوح، زراعة كلى وكبد، وقسطرة للمخ، جراحات مخ وأعصاب، تغيير مفاصل، جراحات الرمد، زراعة قوقعة، جراحات أورام، وهذه المبادرات وغيرها لا يوجد لها سقف ، تبدأ من أول إعطاء كيس دواء مجاني لمواطن عنده مرض بسيط أو مرض مزمن، ومتابعته وإدخاله المنظومة وصرف العلاج له مجانا على مدار حياته كلها، وصولا لزراعة عضو، أو قلب مفتوح، أو تغيير دعامة».

أتممنا 105 ملايين مواطن

وتابع: «نجتهد بشكل كبير في ظل الإمكانيات المتاحة، ونجتهد بشكل كبير في ظل الإمكانيات المتاحة وخاصة أننا أتممنا 105 ملايين مواطن، ونتمنى أن نتضاعف إمكانياتنا أكثر من ذلك عشر مرات».

يُذكر أنَّ حملة «100 يوم صحة» انطلقت من العاصمة الإدارية لتكثيف الخدمات على مستوى الجمهورية ودعم الرعاية الصحية للمواطنين.