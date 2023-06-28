محافظ الشرقية يتفقد سيارات مبادرة «100 يوم صحة»

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية «مبادرة 100 يوم صحة» التي تهدف لضمان إتاحة الخدمات الصحية والعلاجية بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة.

تفقد اصطفاف أحدى سيارات القوافل الطبية

جاء ذلك خلال تفقده اصطفاف سيارات القوافل الطبية المشاركة بالمبادرة أمام مستشفى المبرة بمدينة الزقازيق، لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية بجانب تقديم حملات التوعية والتثقيف الصحي وخدمات تنظيم الأسرة لجميع المواطنين مجانا، مؤكدًا توفير كافة أوجه الدعم المادي واللوجيستي لتنفيذ وتحقيق المستهدف من الحملة.

الخدمات الطبية التي تقدمها مبادرة 100 يوم صحة

واستمع محافظ الشرقية لشرح تفصيلي من الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة عن الخدمات الطبية التي تقدمها المبادرة، التي تضم كافة المبادرات الرئاسية من بينها الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة الاعتلال الكلوي، والسكري، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة وزيادة الوزن وخدمات دعم صحة المرأة، والتوعية بالفحص الذاتي للثدي، والتوعية بالصحة الإنجابية، وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، العناية بصحة الأم والجنين.

تقديم الخدمات الطبية المختلفة والمتنوعة

كما تشمل المبادرة مختلف التخصصات الطبية من جراحة وباطنة وأطفال، وذلك من خلال فرق طبية ثابتة وفرق متحركة تجوب أرجاء المحافظة لتقديم الخدمات الطبية المختلفة والمتنوعة بالمجان لكافة فئات المجتمع.

أضاف وكيل وزارة الصحة أن مبادرة 100 يوم صحة تهدف إلى توعية المواطنين بالخدمات المقدمة من وزاره الصحة والسكان وتبرز الجهود المبذولة بين جميع الجهات المعنية، لتحسين جودة الخدمات للمنتفعين سواء من المصريين أو غير المصريين المقيمين على الأراضي المصرية.

الرقم الساخن لوزارة الصحة

ولفت إلى أن وزارة الصحة والسكان، خصصت الخط الساخن رقم 15355، للرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة 100 يوم صحة، حرصاً منها على إمداد المواطنين بالمعلومات اللازمة وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

قدم محافظ الشرقية الشكر لكل الأطباء وطاقم التمريض المشاركين في الحملة مقدما لهم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك داعيا المولي عزو وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها.