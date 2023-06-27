حملة 100 يوم صحة تقدم لك خدماتها الطبية مجانا.. اعرف أماكنها

أطلقت وزارة الصحة والسكان مبادرة «100 يوم صحة»، بجميع محافظات الجمهورية، وتستهدف الكشف عن جميع الأمراض مجانا لطمأنة المواطنين على أنفسهم من خلال مبادرات الصحة العامة والوحدات الطبية المتنقلة ومراكز وزارة الصحة المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

هدف مبادرة 100 يوم صحة

وتهدف مبادرة 100 يوم صحة إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل 100 يوم، وضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، سواء من المصريين، أو الاجانب المقيمين أو اللاجئين أو ملتمسي اللجوء المقيمين على الأراضي المصرية.

وتستهدف مبادرة 100 يوم صحة تقديم الخدمات الطبية لـ104 ملايين مصري في 27 محافظة، وتقدم لهم جميع الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية بالمجان، بالإضافة إلى خدمات الصحة الإنجابية خلال 100 يوم.

مميزات مبادرة 100 يوم صحة

- يوجد بها 500 قافلة طبية.

- يوجد بها 5000 وحدة رعاية أساسية.

- يوجد بها 700 مستشفى على مستوى الجمهورية.

أماكن تواجد مبادرة 100 يوم صحة

توجد مبادرة 100 يوم صحة على مستوى محافظات الجمهورية في الأماكن التالية:

- الوحدات الصحية.

- العيادات والقوافل المتنقلة.

- الأماكن الحيوية في المحافظات.

كيفية الاستفادة من مبادرة 100 يوم صحة

توجد حملة 100 يوم صحة في جميع أنحاء الجمهورية، ويمن الاستفادة بخدماتها من خلال التوجه لأقرب وحدة صحية من الوحدات التي توفر خدمات المبادرة، ويمكن معرفة أقرب وحدة صحية تقدم تلك الخدمات من خلال الخط الساخن 15335 و15300 أو زيارة الموقع الإلكتروني للمبادرة من هنــــا، لمعرفة المزيد عن حملة 100 يوم صحة والرد على استفساراتكم