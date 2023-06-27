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انطلاق حملة «100 يوم صحة» في نبروه بالدقهلية غدا

كتب:

ريهام مصطفى
10:27 م | الثلاثاء 27 يونيو 2023
الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية

الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية

كشف الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن وجود الفرق الطبية المتنقلة في مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، لتفعيل حملة 100 يوم صحة، غدا الأربعاء، بعد صلاة عيد الأضحى باستاد نبروه، وتنفيذ الكشف الطبي المجاني وعمل كافة التحاليل للمتواجدين، كما نبه على ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي للاستفادة من الخدمات المقدمة.

حملة 100 يوم صحة

وبحسب البيان الصادر اليوم، أكد وكيل وزارة الصحة أن الهدف من المبادرة أن تجوب مدن وقرى محافظة الدقهلية المختلفة، بالتزامن مع إطلاقها بمختلف محافظات الجمهورية، لتقدم خدماتها الطبية المجانية لأبناء وأهالي المحافظة، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، وتقديم أفضل مستوى من الرعاية الطبية له، والتوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة.

الحملة مستمرة لمدة 100 يوم

وأضاف أن الحملة مستمرة لمدة 100 يوم، بجميع مراكز ومدن المحافظة، ويتم من خلالها تكثيف عمل مختلف المبادرات الرئاسية بالمصالح الحكومية، والمستشفيات، والوحدات الصحية، والميادين إلى جانب الكنائس والنوادي، وجميع الفرق الثابتة والمتنقلة ستقدم خدمات مبادرات الصحة العامة إلى جانب خدمات التوعية والتثقيف الصحي بمختلف المواقع.

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