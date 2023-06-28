صفاء أبوالسعود: محمد رمضان عنده حضور.. وأحبه في التمثيل أكثر من الغناء

قالت الفنانة والإعلامية صفاء أبوالسعود، إنّها بدأت مشوارها الفني وهي في السادسة من عمرها، حينما اشتركت في المسلسل الإذاعي مع الراحل عمر الحريري: «كنت صغيرة أوي لدرجة إنّ الفنان عمر الحريري كان بيشيلني علشان مش طايلة المايك أقول جملتي ويرجعني على الأرض تاني».

تلقيت عرضا من مسلسلات رمضان هذا العام ورفضته

وأضافت صفاء أبوالسعود، خلال حديثها لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أنّ أهم شرط لها كي تشارك في عمل فني جديد، أن يكون المسلسل يقدم فكرة حتى لو كان العمل الفني كوميديا، فالسعادة بحد ذاتها هدف، فكل الأعمال التي سبق وشاركت بها تحتوي على قضية، مثل مسلسل «غوايش»، «لسه بحلم بيوم»، «هي والمستحيل».

الفنان محمد رمضان لديه حضور كبير

وأكدت صفاء أبوالسعود أنّها تابعت عدد من مسلسلات رمضان هذا العام، وأعجبت بمسلسل الفنانة منى زكي، ودورها في مسلسل «تحت الوصاية»، والفنانة نيللي كريم والتي لعبت دورا هائلا في «عملة نادرة»، ومسلسل «جعفر العمدة»، موضحة أنّ الفنان محمد رمضان لديه حضور كبير، «بحب حضوره وبحبه في التمثيل أكثر من الغناء، والفنانة هالة صدقي عملت دور جميل، واللي عملت الدور الشرير الفنانة إيمان العاصي عملت طفرة في أدائها وتمثيلها، أول مرة تقدم الأداء ده، واللي عمل أخو جعفر العمدة كان صادقا في أدائه».

واستكملت أبوالسعود، أن الفنان فتحي عبدالوهاب قدم دورا هائلا في مسلسل «سوق الكانتو»، معربة عن تمنيها أن تتلقى عرضا لنص جيد كي تقوم بتجسيده، مشيرة إلى أنّها تقدم أعمال إذاعية بشكل مستمر، لكن التلفزيون فإنّها تكون حريصة على انتقاء أعمالها الفنية بشكل دقيق.

وأشارت إلى أنّها تابعت مسلسلات شهر رمضان هذا العام، كاشفة عنها أنها تلقت عرضًا للمشاركة في أحد مسلسلات الماراثون الرمضان هذا العام، لكنها بعد قراءة النص لم تشعر بأنّ المسلسل يليق بها، فاعتذرت عنه: «بحمد ربنا إني اعتذرت عنه، قولت لأ دي مش أنا، لأني بحب اختار حاجة ألاقي فيها نفسي، ومش الهدف إني أظهر كتير، لازم أسعد الناس أو أقدملهم حاجة».